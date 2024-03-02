Вочевидь, окупанти змінили тактику застосування тактичної авіації на Півдні, зокрема, на Херсонському напрямку. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
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"Ворог переходить на іншу тактику використання тактичної авіації з акваторії Чорного й Азовського морів. Він намагається використовувати авіаційні ракети, і в такий спосіб тиснути на інші регіони не прифронтові, а трохи глибше в тил", – сказала Наталія Гуменюк.
До прикладу, 1 березня ворог спрямував на Миколаївщину ракетний удар з використанням авіаційної ракети Х-35, пошкодивши фермерське господарство. Зайнялась пожежа й згоріло складське приміщення та сільськогосподарська техніка.
Але це більше схоже на точкові удари для вимірювання готовності й реагування системи протиповітряної оборони,
– підкреслила Гуменюк.
Крім того, спостерігається зменшення активності тактичної авіації щодо використання, приміром, у процесі спрямовування КАБів як по правому берегу, так і по лівому плацдарму українських воїнів.
Х-35Це невелика крилата ракета, яка керується або зовнішнім сигналом, або по заздалегідь прописаній програмі. Попри низьку швидкість, ракету доволі важко перехопити, тому що вона маленька і летить низько. Існують різні модифікації цієї ракети. Важливо, що носіями Х-35 можуть бути майже всі "сушки".
Росія поступово втрачає авіацію: останні втрати
Лише за два тижні українські військові збили аж 14 винищувачів.
- У п'ятницю близько 9 ранку Повітряні сили знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Російський літак намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіаційними бомбами.
- Регулярне збиття російських літаків стало можливим завдяки тому, що Повітряні сили України отримали "додаткові інструменти", але поки їх недостатньо, аби закрити величезну територію лінії фронту.
- За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, випадки такого частого знищення ворожих літаків на великих відстанях є серйозним психологічним фактором для російської армії.
- Станом на ранок 2 березня Сили оборони України знищили 346 російських літаків.