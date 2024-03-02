Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, зазначив, що вони не можуть повідомляти всі деталі збиття винищувачів. Однак він наголосив, що засоби, що має Україна може працювати на доволі великій відстані.

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Україна має інструменти

Юрій Ігнат розповів, що Україна має засоби, які дозволяють їй збивати російські Су-34 на тому чи іншому напрямку. Робота ведеться майже щодня і ворог не почувається так само вільно, як раніше. Україна має засоби, які дозволяють їй відпрацьовувати по винищувачах.

Отримали Повітряні Сили додаткові інструменти, Звісно, їх дуже й дуже мало, щоб закрити таку величезну територію – лінію фронту,

– зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що ці літаки знищуються на великих відстанях. Як додав Ігнат, він хотів би бачити, як катапультуються російські пілоти чи горить ворожий винищувач, однак такої можливості немає. Робота ведеться на 100, а то й більше кілометрів вглиб оборони противника.

Подивіться, на яких відстанях було знищено А-50. До речі, сьогодні шостий день без А-50 в Азовському морі, і це доволі приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо вони можуть піти за російським кораблем,

– повідомив він.

Російські винищувачі вже не почувають себе настільки вільно, оскільки вони мають підлітати ближче, щоб скинути авіабомбу. А це може бути квитком у один кінець – тому росіяни починають діяти обережніше.

Російський літакопад