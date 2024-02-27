Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що такі винищувачі ворог використовує для атаки керованими авіабомбами. Особливо активні Су-34 на Авдіївському напрямку, передає 24 Канал.

До теми Бортів А-50 немає кілька днів, – Ігнат про те, як змінилася тактика ворога після втрат в авіації

Збивають літаки на великих відстанях

Ігнат повідомив, що українські захисники збивають ворожі літаки на великих відстанях, тому не завжди можна побачити збитий борт, що палає і падає. Він зауважив, що окупанти й цього разу будуть, звичайно, говорити, що це вигадки. Однак дуже часто у мережі можна побачити фото та відео збитої російської техніки, що є доказом успішної роботи ЗСУ.

У Повітряних силах додали, що ворог використовує Су-34 для завдання авіаударів. Винищувачі Су-35 здійснюють прикриття під час таких операцій.

Активізувалися Су-34 ще раніше на Авдіївському напрямку, куди спрямували величезну кількість авіабомб. Літаки Су-34 є основними носіями цих бомб. Прикривають їх Су-35, здійснюють винищувально-авіаційне прикриття. Таким чином потрапляють інколи в зону ураження наших систем ППО, яких, на жаль, не так багато, але якщо грамотно сплановано дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо такі результати,

– розповів деталі Ігнат.

Водночас він додав, що зараз на фронті спостерігається рекордна кількість безпілотників. Особливо на Півдні, де по Дніпру висять дрони різних типів. Схожа ситуація й на Харківщині та, зрештою, по всій лінії розмежування.

"Вони сьогодні активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб, вочевидь, планувати свої якісь бойові дії", – додали в Повітряних силах.

ЗСУ "мінусує" ворожу авіацію

Українські захисники продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Зокрема, лише протягом лютого ЗСУ приземлили 9 різних літаків та гелікоптер. Так, Росія втратила: