Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что такие истребители враг использует для атаки управляемыми авиабомбами. Особенно активны Су-34 на Авдеевском направлении, передает 24 Канал.

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Сбивают самолеты на больших расстояниях

Игнат сообщил, что украинские защитники сбивают вражеские самолеты на больших расстояниях, поэтому не всегда можно увидеть горящий и падающий сбитый борт. Он заметил, что оккупанты и на этот раз будут, конечно, говорить, что это выдумки. Однако очень часто в сети можно увидеть фото и видео сбитой российской техники, что является доказательством успешной работы ВСУ.

В Воздушных силах добавили, что враг использует Су-34 для нанесения авиаударов. Истребители Су-35 осуществляют прикрытие во время таких операций.

Активизировались Су-34 еще раньше на Авдеевском направлении, куда направили огромное количество авиабомб. Самолеты Су-34 являются основными носителями этих бомб. Прикрывают их Су-35, осуществляют истребительно-авиационное прикрытие. Таким образом попадают иногда в зону поражения наших систем ПВО, которых, к сожалению, не так много, но если грамотно спланированы действия, если спецоперация удается, то мы видим такие результаты,

– рассказал детали Игнат.

В то же время он добавил, что сейчас на фронте наблюдается рекордное количество беспилотников. Особенно на Юге, где по Днепру висят дроны различных типов. Похожая ситуация и на Харьковщине и, в конце концов, по всей линии разграничения.

"Они сегодня активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы, очевидно, планировать свои какие-то боевые действия", – добавили в Воздушных силах.

ВСУ "минусует" вражескую авиацию

Украинские защитники продолжают наносить врагу ощутимые потери. В частности, только в течение февраля ВСУ приземлили 9 различных самолетов и вертолет. Так, Россия потеряла:

Обратите внимание! В 15:39 командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что ВСУ уничтожили еще один Су-34.