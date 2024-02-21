Об успешной боевой работе военных сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Так, украинские защитники "приземлили" уже 7 российский борт за последние несколько дней.

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"Вечного полета"

Олещук сообщил, что украинские защитники около 07:30 21 февраля сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.

На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!

– сообщил Олещук.

Командующий также отметил, что украинские защитники демонстрируют успешно боевую работу, поэтому его настроение просто замечательное.



ВСУ сбили Су-34 / Инфографика Воздушных сил

Так, за последнюю неделю украинские защитники сбили 7 российских истребителей:

5 истребителей-бомбардировщиков Су-34,

2 истребителя Су-35.

“Нелетные условия” для российских бортов