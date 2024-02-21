Об успешной боевой работе военных сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Так, украинские защитники "приземлили" уже 7 российский борт за последние несколько дней.
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"Вечного полета"
Олещук сообщил, что украинские защитники около 07:30 21 февраля сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.
На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!
– сообщил Олещук.
Командующий также отметил, что украинские защитники демонстрируют успешно боевую работу, поэтому его настроение просто замечательное.
ВСУ сбили Су-34 / Инфографика Воздушных сил
Так, за последнюю неделю украинские защитники сбили 7 российских истребителей:
- 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34,
- 2 истребителя Су-35.
“Нелетные условия” для российских бортов
- Украинские защитники успешно уничтожают российскую авиацию. Так, 17 февраля подразделения Воздушных сил сбили сразу 3 российских самолета – 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 1 истребитель Су-35. Вражеские истребители приземлили во время их попытки нанести удары КАБами на Востоке.
- На следующий день, 18 февраля, около 6 утра украинские защитники сбили еще один российский истребитель Су-34. Ликвидировали вражеский борт воины воздушного командования "Восток".
- 19 февраля российская авиация в очередной раз понесла потери. ВСУ на Востоке приземлили еще два истребителя – Су-34 и Су-35. Вражеские борта снова пытались нанести удары авиабомбами, но их циничный план разрушили украинские защитники. К слову, сбитый Су-35 упал в Азовское море.
- По данным Генштаба ВСУ, не считая сбитый утром 21 февраля Су-34, Россия уже потеряла 338 самолетов и 325 вертолетов. Кроме того, потери врага в личном составе уже превысили 406 тысяч. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 130 оккупантов.