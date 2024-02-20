Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что украинские военные искали варианты, как противостоять российской авиации в Донецкой области. Вражеские самолеты постоянно запускали управляемые авиабомбы.

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Как удалось уничтожить российские самолеты

Как отметил Романенко, Украина пока не имеет возможности сбивать вражеские самолеты с помощью авиации. Поэтому в этом случае использовали зенитные ракетные комплексы. Это могли быть ЗРК Patriot, SAMP/T или же комплексы из американо-украинской программы FrankenSAM.

Надо было принять рискованное решение о том, откуда снять ЗРК и куда направить, чтобы помочь нашим сухопутным подразделениям. И еще вопрос – когда применять. Но наши Силы обороны имеют опыт по принятию таких решений,

– сказал Романенко.

Вполне вероятно, оккупанты считали, что могут использовать авиацию без всякой угрозы. Но удалось красиво их поймать. Кроме того, россияне, видимо, не ожидали, что такие атаки могут повториться.

После ударов по авиации нужно как можно быстрее передвигаться на новое место, потому что враг проводит разведку и наносить удар по локации, откуда шел удар. После того, как наши ушли, россияне считали, что уже такого не будет. Враг не ожидал, что это снова произойдет. Так и удалось осуществить этот "сушкопад" за 3 суток,

– подчеркнул Романенко.

Уничтоженные российские самолеты: коротко