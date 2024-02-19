О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 12 – 18 февраля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Россияне проводят зачистку Авдеевки, – в ВСУ рассказали, что происходит в городе

ВСУ вышли из Авдеевки

В течение 12 – 18 февраля состоялась кульминация боев за Авдеевку. Ситуация в городе ухудшалась с каждым днем. Оккупационные войска продолжали давление на севере и на юге города. Враг наступал с севера в направлении Ласточкино, а с юга – на Северное. Цель – окружение подразделений, которые защищали город.

Оккупанты массированно атаковали город управляемыми авиабомбами и применяли запрещенные фосфорные боеприпасы. Врагу удалось взять под огневой контроль логистические пути в город. В ОСГВ "Таврия" сообщили, что на этот случай подготовили запасной путь поставки всего необходимого для бойцов.

В первые дни недели критической ситуация была на позициях района Зенит, где нашим воинам пришлось давать отпор оккупантам фактически в окружении. Из-за критичности положения в Авдеевке в город передислоцировали 3-ю штурмовую бригаду. Комбриг Андрей Билецкий заявил, что на отдельных участках бойцам приходилось вести оборону на 360 градусов в условиях окружения.

15 февраля стало известно, что оккупанты захватили район Зенит. В ночь накануне подразделения ВСУ вышли оттуда, однако, к сожалению, не без потерь. Впоследствии военное командование сообщило, что во время завершения боев за Авдеевку определенное количество бойцов попало в плен, однако точную цифру не называют.

Важно! В районе Зенит расстреляли 6 украинских пленных. Кадры распространили сами же россияне. Украина начала расследование очередного нарушения законов и обычаев войны и международных конвенций со стороны россиян.

На следующий день враг пошел в наступление с оккупированных в 2014 году территорий и захватил Донецкую фильтровальную станцию. То есть оккупанты лезли в город буквально со всех сторон. К вечеру появились кадры с подтверждением захвата Авдеевской железнодорожной больницы и городского парка. Ожесточенные бои шли в районе коксохимического завода.

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах,

– заявил Сырский.

18 февраля выход подразделений завершился. Россияне оккупировали почти полностью уничтоженную ими Авдеевку.

Как менялась ситуация в Авдеевке в течение недели / Карта DeepStateMAP

Кроме Авдеевки, враг в течение недели проводил штурмовые действия в направлениях Первомайского и Невельского.



Первомайское и Невельское, ситуация по состоянию на 12 февраля / Карта DeepStateMAP



Первомайское и Невельское, ситуация по состоянию на 12 февраля / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается к Часовому Яру

12 февраля российские войска совершили немало попыток штурмов на Бахмутском направлении. Врагу удалось продвинуться на севере Ивановского в направлении города Часов Яр в Донецкой области.



Ситуация возле Часового Яра по состоянию на 11 февраля / Карта DeepStateMAP

Россияне пытаются выйти на хребет между Богдановкой и Ивановским, чтобы продолжать наступление на Часов Яр. Враг массированно применяет FPV-дроны, атакуя ими позиции наших защитников и защитниц, после чего в ход идут штурмовые группы.

По состоянию на конец недели россияне продолжают наступать на Ивановское и искать места для прорыва обороны в районе Богдановки.

Как изменилась ситуация возле Часового Яра за неделю / Карта DeepStateMAP

Важно! В то же время вблизи села Веселое на Бахмутском направлении россияне убили еще двух украинских военнопленных в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Украина расследует это преступление.

Россияне попытались идти в наступление на Юге

Пока в районе Авдеевки завершалась оборонительная операция Сил обороны, россияне попытались пойти в новое наступление в Запорожской области в районе Работино и Вербового. Вражеским войскам удалось прорваться на юго-запад от Вербового, часть оккупантов прорвалась в Работино, но большинство из них была ликвидирована нашими защитниками.

Ситуация в районе Работино по состоянию на 12 февраля / Карта DeepStateMAP

Очевидная цель россиян в наступлении в Запорожской области – ликвидировать так называемый Работинский клин, который образовался после того, как Силы обороны прорвали вражескую защиту и освободили село Работино, продвинувшись в направлениях Новопокровки, Вербового и Новопрокоповки, одновременно буквально вклинившись в захваченную врагом территорию.

Как изменилась ситуация в районе Работино в течение недели / Карта DeepStateMAP

По состоянию на 18 февраля активность боев на этом направлении несколько снизилась. Однако в DeepStateMAP отмечают, что сейчас оккупанты оказались перед выбором, куда перебрасывать войска после захвата Авдеевки – продолжать атаку в том же направлении, передислоцировать на захват Купянска, Часового Яра или Работино.

Обратите внимание! На прошлой неделе ситуация вокруг Авдеевки была крайне сложной, однако в такой критический момент украинцы в очередной раз доказали свою силу, закрывая сборы на сотни тысяч гривен на нужды подразделений, которые защищали город. Однако для победы нашим воинам нужна постоянная поддержка. Для этого, в частности, работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды наших защитников.