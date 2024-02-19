Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. Он добавил, что сейчас на Авдеевском направлении ситуация контролируемая, передает 24 Канал.

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Под Авдеевкой оккупанты зализывают раны

Лиховий сообщил, что сейчас ситуация на Авдеевском направлении контролируемая – враг зализывает раны и пытается проводить наступательные действия на других направлениях кроме Авдеевского направления, где количество атак значительно уменьшилось. В самой Авдеевке российские военные проводят зачистку.

Россияне проводят перегруппировку. Они достигли своих каких-то тактических целей на Авдеевском направлении. К сожалению, они имеют такую возможность, поэтому проводят зачистку, потому что это все-таки город – значительная территориальная единица. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло,

– сообщил Лиховой.

На уточняющий вопрос, что имеется в виду под "зачисткой", спикер заметил – это то, "что происходит в городе из которого вышли все силы". Говорится, в том числе, о работе с диверсионно-разведывательными группами, проводят разминирование и тому подобное.

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