Враг продолжает вести наступательные действия, однако их нельзя сравнивать с тем, что было в Авдеевке. Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает 24 Канал.
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Враг уменьшил использование авиации
В 3-й ОШБр сообщают, что оккупанты до сих пор оправляются от поражения, что нанесли ВСУ во время обороны Авдеевки.
Уровень использования авиации существенно уменьшился, количество штурмов уменьшилось. Стоит отметить, что мы смогли нанести серьезное огневое воздействие на врага при обороне города и стереть две бригады. Впрочем, говорить сколько они будут восстанавливаться от удара, пока рано,
– сообщает Александр Бородин.
Оккупанты также прекратили массовое использование бронетехники. Сейчас россияне используют бронетехнику осторожно и точечно.
Битва за Авдеевку: последние новости
- В ночь на 17 февраля начался вывод украинских военных из Авдеевки. План был разработан накануне, учитывая различные сценарии и возможные изменения в оперативной обстановке. К сожалению, несколько украинских военных оказались в плену противника.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 18 февраля подчеркнул, что борьба за Авдеевку еще продолжается. Все военно-политическое командование Украины принимает все возможные меры для защиты жизни наших военных и победы над врагом.
- Также в комментарии для журналистов Зеленский заявил, что ситуация которая сложилась в Авдеевке – это результат ослабления помощи. Президент подчеркнул, что Джо Байден это признает.