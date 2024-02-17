О выходе наших подразделений из города в ночь на 17 февраля написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что наши военные сейчас занимают позиции на втором рубеже обороны.
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Как выходили из Авдеевки бойцы ВСУ
Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанного с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на завершающем этапе операции, под давлением преобладающих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен,
– заявил бригадный генерал.
По его словам, соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам:
- чтобы обеспечить гуманное поведение противника с нашими военнопленными. В частности, согласно нормам Международного гуманитарного права;
- чтобы наши воины вернулись на Родину.
Тарнавский заявил, что Украина будет бороться за освобождение всех пленных украинских военных.
Последние новости об Авдеевке: кратко
- Александр Сырский в ночь на 17 февраля 2024 года сообщил, что он решил вывести наши подразделения из Авдеевки и перейти к обороне на более выгодных рубежах.
- Главнокомандующий ВСУ объяснил, что решение принял, исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки и, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.
- Эстонская разведка объяснила, что такой поступок будет иметь влияние на ситуацию на поле боя. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг объяснил, что после президентских выборов в марте возможный захват Авдеевки не будет иметь такого пропагандистского эффекта, как перед президентскими выборами. В то же время эту "победу" пропагандистские СМИ могут показать как "общую "победу" в войне против Украины" и преувеличить.