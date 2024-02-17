В частности, мощные штурмы Авдеевки россиян связаны с президентскими выборами, которые должны пройти в стране-агрессоре в марте 2024 года. Таким образом Кремль стремится сохранить сторонников своего режима.

К теме Мы бережем наших воинов, – Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Авдеевки

В разведке Эстонии оценили влияние ситуации в Авдеевке на фронт

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг отметил, что с приближением президентских выборов Москва будет увеличивать давление на российские вооруженные силы для достижения какой-то "заметной тактической победы".

Именно эта "победа" может быть преувеличена пропагандистскими СМИ и показана как "общая победа в войне против Украины".

Можно сказать, что после президентских выборов в марте возможный захват Авдеевки не будет иметь такого пропагандистского эффекта, как перед президентскими выборами,

– сказал Кивисельг.

По словам главы разведцентра, после президентских выборов неспособность российских войск захватить Авдеевку может привести к недовольству в российских вооруженных силах и обществе.

В то же время эстонский полковник подчеркнул, что на прошлой неделе Россия сосредоточила основные усилия на Донецком направлении. Половину из них – непосредственно в Авдеевке.

"Авдеевка занимает площадь около 30 квадратных километров. Россия перебросила в этот район почти 50 тысяч солдат. Это показывает пропагандистскую ценность этого небольшого населенного пункта для вооруженных сил и политического руководства России", – сказал Кивисельг.

В конце концов он добавил, что Россия начала наносить удары по позициям ВСУ в Авдеевке с применением управляемых авиационных бомб, что еще больше усложняет защиту населенного пункта. Однако Кивисельг подчеркнул, что ВСУ продолжают сопротивляться, проводят локальные контратаки и удерживают свои позиции.

ВСУ вышли из Авдеевки, чтобы уберечь жизни военных