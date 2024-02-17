Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объяснил решение отойти от Авдеевки, которое приняли накануне. Он отметил ценность жизней наших воинов, передает 24 Канал.

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Правильное решение

Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения.

В то же время он отметил необходимость оружия, ведь на этот раз его просто не хватило. Россия, в свою очередь, имеет дальнобойное оружие.

Военный держится. Военный защищает территории, людей. Поэтому, чтобы сохранить жизнь, принято решение отойти на другие рубежи,

– объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это не означает, что Россия что-то захватила. Он отметил, что не говорится об отходе на целые километры. По его словам, Россия два года пыталась на Востоке "что-то" сделать, но получилось только разрушать, поэтому они понимают, что у них не получается достичь военных целей, которые они перед собой поставили.

Наше главное оружие на сегодня – наши воины,

– подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский отметил, что украинцы на поле боя уже "доказали, что мы можем заставлять Россию отступать". По его словам, именно этим мы и разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне".

Президент подчеркнул, что мы можем вернуть нашу землю и заставить Путина проиграть. Он отметил, что мы это уже неоднократно демонстрировали на фронте.

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