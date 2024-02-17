В Центре национального сопротивления отмечают, что российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку. Говорится, что личный состав врага деморализован.
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Потери врага все увеличиваются
По информации от подполья, деморализация среди личного состава оккупантов ощутимо растет.
На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.
По представленной информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются едва ли не самыми большими с момента начала полномасштабной войны России на территорию Украины.
Потери именно на Авдеевском направлении в течение последней недели составляют около пяти тысяч среди личного состава. Они фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне,
– говорится в сообщении ЦНС.
Сообщается также, что россияне потеряли сотни единиц техники. Кроме того, фактически потеряли боевую способность 74-я на 114-я отдельные мотострелковые бригады вооруженных сил России.
Командир подразделения Terra, 3-й ОШБр Николай Волохов "Абдула" также подтвердил эту информацию. По его словам, украинские бойцы смогли нанести врагу серьезные потери.
В Авдеевке 3-я ОШБр поставила рекорды по уничтожению личного состава и техники врага в сутки,
– рассказал военнослужащий.
Он также добавил, что Авдеевка - новый уровень российских попыток захватить территорию Украины.
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- В ночь на 17 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодной территории. По его словам, это было осуществлено во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья бойцов. Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг.
- В то же время командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он добавил, что не допустили окружения, вывели личный состав, а наши военные заняли оборону на определенных рубежах.
- Недавно также ситуацию в Авдеевке прокомментировали в Белом доме. Там ее назвали очень угрожающей именно из-за недостатка боеприпасов, от чего страдает украинская армия. Вину за это администрация Байдена возложила на Конгресс, который затягивает голосование за помощь для Украины.
- Всего за последние сутки на Авдеевском направлении наши защитники отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.