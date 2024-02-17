Командующий ОСГВ "Таврия" подтвердил, что получил распоряжение о выводе войск. Защитники перешли на заранее подготовленные позиции.

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Преимущество снарядов было – десять к одному

В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение,

– добавил Тарнавский.

По словам бригадного генерала, окружения наших войск не допущено. Украинские герои уже заняли оборону на определенных рубежах.

Ранее Александр Сырский отметил, что основанием для принятия решения была угроза окружения. Поэтому ради сохранения личного состава город покинули. Главком отметил, что украинские военные выполнили боевую задачу, ведь уничтожали лучшие вражеские части, а также проредили живую силу и технику оккупантов.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ заверил, что Украина обязательно вернет себе Авдеевку.

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