Однако даже несмотря на то, что сил у врага в разы больше, нашим храбрым воинам удается наносить ему невероятно большие потери. Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
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Об украинские силы Россия "стирает" свою армию
Военный рассказал, что оккупанты совсем не считаются со своими потерями. По его словам, пока сложно посчитать, в каком количестве здесь гибнут захватчики.
Только во время штурма на одну нашу позицию вчера они потеряли около 80 солдат.
В общей сложности, говорит Жорин, украинцам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Потери таких масштабов, как под Авдеевкой, враг не терпел еще нигде.
В то же время майор напомнил, что бойцам Третьей штурмовой бригады противостоят по меньшей мере 6 бригад российской армии, одна бригада "днр", спецназ гру и еще "какие-то их ССО-шники".
И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют – около 100 п*д*р*в,
– рассказал о героизме украинцев Жорин.
Что происходит в Авдеевке: последние новости
- В Авдеевке идут тяжелые бои. Третьей штурмовой бригаде противостоят не менее 15 тысяч личного состава армии врага.
- Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой объяснил важность удержания Авдеевки. Это нужно для того, чтобы не допускать российскую артиллерию дальше запада Донецкой области. Кроме того, оборона города направлена на изнурение ресурсов врага.
- В Генштабе прокомментировали возможное отступление ВСУ от города. Там не исключили эту вероятность в случае необходимости сохранения жизней бойцов.
- Также представитель Генштаба ВСУ Ковалев подчеркнул, что по состоянию на 13:00 никаких заблокированных украинских подразделений в Авдеевке нет.
- Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий ОСГВ Александр Тарнавский.
- Президент Зеленский, комментируя бои в Авдеевке, заявил, что находится на постоянном контакте с украинским командованием и подробно понимает, что происходит в Авдеевке.
- Вчера в Белом доме заявили, что ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль россиян. Это произошло из-за нехватки боеприпасов в ВСУ. Джон Кирби, спикер Байдена, призвал республиканцев принять законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов. В то же время, как известно, Палата представителей ушла на каникулы.