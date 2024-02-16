Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал 24 Каналу, что для наших бойцов важно защитить каждый украинский город или село. Более того, все понимают, что каждый клочок земли в Авдеевке окроплен кровью побратимов.

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"Миссия Вооруженных Сил Украины – это защита украинской территории, независимости, суверенитета. Также это защита каждого украинского городка, поэтому не имеет значения, как этот городок называется – Авдеевка или как-то по-другому", – подчеркнул Андрей Ковалев.

По словам спикера, украинские военные должны защищать нашу землю и выбить из нее оккупантов. Кроме этого, стоит помнить, что на этой земле пролита кровь побратимов. Учитывая это, трудно говорить о каких-либо отступлениях.

Понятно, что с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих принимается решение об оставлении определенных позиций. Но я понимаю вес своего слова, поэтому не могу говорить о каких-либо тактических перемещениях подразделений Вооруженных Сил,

– отметил Ковалев.

Он добавил, что Президент Украины правильно высказался о том, что сохранение жизни и здоровья каждого военнослужащего является приоритетом. Также стоит осознавать, какому серьезному врагу сегодня противостоит наша страна.

Говоря о человеческом ресурсе, то даже с точки зрения математики мы понимаем, что противостоять и побеждать можно только новейшими технологиями, креативными решениями,

– сказал спикер Генштаба.

Российские оккупанты превращают украинские города в руины из кирпича и цемента, тогда просто не остается защитных сооружений, чтобы наши военнослужащие могли держать позиции и эффективно обороняться. В таких условиях командиры должны принимать решения относительно определенных тактических перемещений для того, чтобы бойцы имели возможность контратаковать и противостоять российским оккупантам.

Андрей Ковалев подытожил, что в условиях сложной войны сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих превыше всего. Вместе с этим главная задача и функция Вооруженных Сил Украины – защищать украинскую землю и украинские города, независимо от их названий.

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