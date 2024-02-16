Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает 24 Канал. Как известно, президент Украины прибыл в Берлин в рамках своего "европейского турне".

Вашему вниманию В Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений, – Тарнавский

"Я не буду говорить, какие новые подходы они (украинское военное руководство – 24 Канал) применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей", – отметил Зеленский.

Президент также добавил, что находится на постоянном контакте с украинским командованием и детально понимает, что происходит в Авдеевке.

Обратите внимание! Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил о решении оставить позицию "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Нужно обходиться как можно меньшими потерями

Украинские военные героически удерживают оборону, не давая врагу продвигаться. Но жизнь защитников должна быть в приоритете.

Это главный сигнал от меня: наши военные – это самое главное, что у нас есть. Это и есть наше главное оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что в случае захвата Авдеевки Россия не будет иметь оперативного успеха – только политический и медийный.

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