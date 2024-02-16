Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что происходит в Авдеевке. По его словам, на некоторых отрезках ситуация критическая, но бойцы контролируют ситуацию.
К теме Соотношение сил один к семи, – пресc-офицер 3 ОШБр о ситуации в Авдеевке
Больше всего донимают удары управляемыми авиабомбами, которые враг сбрасывает по всей Авдеевке, в частности по промзоне.
Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБов просто землетрясение – такая плотность и количество этих боеприпасов,
– отметил Кудряшов.
Кроме большого количества боеприпасов, россияне бросают много личного состава. Речь идет о таком соотношении украинских и вражеских сил, как один к семи.
Флагманом оккупационной армии являются контрактники из рядов ГРУ. Они ведут уже мобилизованных и "добровольцев" из "днр".
Защитники под постоянным давлением со всех сторон
Украинские бойцы вынуждены отбивать атаки российских оккупантов 24/7. Только в светлое время суток враг совершает более 50 штурмовых действий.
Критическая ситуация в том, что некоторые позиции враг пытается обходить, и по некоторым направлениям, опорным пунктам мы имеем оборону на 360°. Это не устойчивые 360°, мы можем расцепить это кольцо, для чего производим ударно-штурмовые действия,
– добавил Кудряшов.
Поэтому по состоянию на сегодня россияне не взяли в окружение украинских бойцов.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- На фоне различных информационных сообщений по поводу Авдеевки секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово "отступление" не используем, потому что оно "некорректно". Мол, при необходимости защитники будут осуществлять те или иные маневры для достижения успеха.
- Представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби убежден, что критическая ситуация в Авдеевке обусловлена недостаточной поддержкой Украины со стороны союзников. Силам обороны не хватает боеприпасов.
- Аналитики ISW считают, что если Россия и захватит Авдеевку, то это не будет иметь для нее никакого оперативного значения. Речь идет только об информационном и политическом.