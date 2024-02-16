Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається в Авдіївці. За його словами, на деяких відрізках ситуація критична, але бійці контролюють ситуацію.
До теми Співвідношення сил один до семи, – пресофіцер 3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці
Чи не найбільше дошкуляють удари керованими авіабомбами, які ворог скидає по всій Авдіївці, зокрема по промзоні.
Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів,
– зазначив Кудряшов.
Крім великої кількості боєприпасів, росіяни кидають багато особового складу. Ідеться про таке співвідношення українських і ворожих сил, як один до семи.
Флагман окупаційної армії становлять контрактники з рядів ГРУ. Вони ведуть уже мобілізованих і "добровольців" із "днр".
Захисники під постійним тиском з усіх боків
Українські бійці змушені відбивати атаки російських окупантів 24/7. Лише у світлу пору доби ворог здійснює понад 50 штурмових дій.
Критична ситуація в тому, що деякі позиції ворог намагається обходити, і на деяких напрямках, опорних пунктах ми маємо оборону на 360°. Це не стійкі 360°, ми маємо змогу розчепити це кільце, для чого проводимо ударно-штурмові дії,
– додав Кудряшов.
Тому станом на сьогодні росіяни не взяли в оточення українських бійців.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- На тлі різних інформаційних повідомлень щодо Авдіївки секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що слово "відступ" не використовуємо, бо воно "некоректне". Мовляв, за потреби захисники здійснюватимуть ті чи інші маневри для досягнення успіху.
- Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі переконаний, що критична ситуація в Авдіївці зумовлена недостатньою підтримкою України з боку союзників. Силам оборони бракує боєприпасів.
- Аналітики ISW вважають, що якщо Росія й захопить Авдіївку, то це не матиме для неї жодного оперативного значення. Ідеться лише про інформаційне й політичне.