Защитники продолжают сдерживать агрессора, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
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Силы обороны отбили 28 атак врага в районе Авдеевки и Ласточкино
За прошедшие сутки Силы обороны отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Также сообщили, что на Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 34 атаки.
Между тем на Новопавловском – отбито 3 атаки южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области. На Лиманском – 6 в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.
Кроме того, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 10 российских атак неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.
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Какая ситуация в Авдеевке сейчас
- По состоянию на 23:00 15 февраля ситуация в Авдеевке сложная, впрочем, контролируемая. Об этом заявил командующий ОСГВ "Таврия".
- Александр Тарнавский отметил, что в пределах города идут ожесточенные бои. Защитники применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.
- Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.
- По словам бригадного генерала, также подготовлены новые позиции. Кроме того, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.
- "Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата. Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и в дальнейшем уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой", – отметил Александр Тарнавский.