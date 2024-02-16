Защитники продолжают сдерживать агрессора, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

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Силы обороны отбили 28 атак врага в районе Авдеевки и Ласточкино

За прошедшие сутки Силы обороны отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также сообщили, что на Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 34 атаки.

Между тем на Новопавловском – отбито 3 атаки южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области. На Лиманском – 6 в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 10 российских атак неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

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