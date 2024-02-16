Ранее стало известно, что Третья штурмовая бригада была срочно передислоцирована в район Авдеевки. Отдельные батальоны провели рейд на захваченные врагом территории.
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Какое соотношение сил в районе Авдеевки
Александр Бородин рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи. В то же время сама ситуация в этом районе – "критическая".
Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ,
– рассказал пресс-офицер.
По его словам, это, наверное, "самый серьезный кулак" России в Украине. В частности, по состоянию на сейчас в районе Авдеевки украинские силы находятся в сложном формате обороны.
Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов – это то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов,
– добавил Бородин.
Как отметил пресс-офицер 3-й ОШБр, это не означает, что украинские бойцы полностью в окружении врага на этих участках. Впрочем, это говорит о его возможности поражать позиции наших защитников.
Что известно о ситуации в Авдеевке: кратко
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский поздно вечером 15 февраля рассказал, что сейчас там происходит плановое усиление подразделений. Он также отметил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Сейчас ожесточенные бои идут в пределах города.
- Он также подчеркнул, что подготовлены новые позиции и продолжают готовить мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. В то же время осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.
- Кроме того, бойцы РДК ведут тяжелые бои в районе Авдеевки. По обнародованной ими информации, борьба в населенном пункте очень тяжелая, но таким образом пишется история. К сожалению, есть потери, но значительно большие, прямо-таки несоизмеримые потери несет враг.