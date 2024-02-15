Секретарь СНБО высказался о ситуации в городе. По его словам, говорить о возможном отступлении из Авдеевки некорректно. "При необходимости военные должны осуществлять те или иные маневры для достижения успеха", – сказал он в эфире 24 Канала.
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Российский добровольческий корпус рассказал о боях в Авдеевке
Бойцы РДК ведут тяжелые бои в районе Авдеевки с самого утра. Прямо сейчас прицельно работают наши минометы, тяжелые пулеметы косят тысячи путинских оккупантов, а на дистанции броска гранаты штурмовики РДК противостоят элитным подразделениям врага. Есть раненые, но стойкость наших героев является невероятной!
– отметили бойцы.
В своем посте они сосредоточились на том, что бои очень, очень тяжелые, но таким образом пишется история. К сожалению, есть потери, но значительно большие, просто-таки несоизмеримые потери несет враг.
"Русский добровольческий корпус снова бьется на самых тяжелых направлениях этой войны и делает это с неповторимым героизмом и отвагой. Мы уже навсегда вписали свои имена в историю, но по сути воины РДК прямо сейчас кровью врагов и своей собственной пишут историю сами!" – написали в корпусе.
Что происходит в Авдеевке
- Туда перебросили Третью штурмовую. Ее бойцы говорят, что в Авдеевке тяжелее, чем в Бахмуте, там продолжаются адские бои.
- В 3 ОМБр заявили, что двум бригадам России нанесли критическое поражение. И это при том, что наши воины вынуждены воевать на 360 градусов против все новых и новых бригад, которые без остановки заводит враг.
- По словам представителя ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, потери в Авдеевке – 20 к 1. Это просто невероятная цифра, которую невозможно постичь.