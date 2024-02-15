Секретарь СНБО высказался о ситуации в городе. По его словам, говорить о возможном отступлении из Авдеевки некорректно. "При необходимости военные должны осуществлять те или иные маневры для достижения успеха", – сказал он в эфире 24 Канала.

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Российский добровольческий корпус рассказал о боях в Авдеевке

Бойцы РДК ведут тяжелые бои в районе Авдеевки с самого утра. Прямо сейчас прицельно работают наши минометы, тяжелые пулеметы косят тысячи путинских оккупантов, а на дистанции броска гранаты штурмовики РДК противостоят элитным подразделениям врага. Есть раненые, но стойкость наших героев является невероятной!

– отметили бойцы.

В своем посте они сосредоточились на том, что бои очень, очень тяжелые, но таким образом пишется история. К сожалению, есть потери, но значительно большие, просто-таки несоизмеримые потери несет враг.

"Русский добровольческий корпус снова бьется на самых тяжелых направлениях этой войны и делает это с неповторимым героизмом и отвагой. Мы уже навсегда вписали свои имена в историю, но по сути воины РДК прямо сейчас кровью врагов и своей собственной пишут историю сами!" – написали в корпусе.

Что происходит в Авдеевке