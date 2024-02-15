К сожалению, война – это не только перечень освобожденных городов, но и ряд имен погибших за эти города и села. 14 февраля в Киеве попрощались с боевым медиком Дианой Вагнер. Девушка родилась в Германии, но два года воевала за свободу Украины, готовилась получить паспорт с трезубцем. Диана Вагнер погибла 30 января на Сватовском направлении на Луганщине, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии.

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Что известно о гибели чешского добровольца

Парень погиб в минувшие выходные, его позиция попала под минометный огонь. После этого добровольца никто не видел, а то место, которое было обстреляно, сейчас захватили россияне.

К сожалению, гибель чеха все же не была опровергнута – сначала о ней написали в соцсети Х, впоследствии подтвердили в Министерстве обороны Чехии. С февраля-2022 за Украину отдали жизнь четверо граждан Чехии.

Какова ситуация под Авдеевкой