На жаль, війна – це не тільки перелік визволених міст, а й низка імен загиблих за ці міста та села. 14 лютого в Києві попрощалися з бойовою медикинею Діаною Вагнер. Дівчина народилася в Німеччині, але два роки воювала за волю України, готувалася отримати паспорт із тризубом. Діана Вагнер загинула 30 січня на Сватівському напрямку на Луганщині, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії.

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Що відомо про загибель чеського добровольця

Хлопець загинув минулими вихідними, його позиція потрапила під мінометний вогонь. Після цього добровольця ніхто не бачив, а те місце, яке було обстріляно, наразі захопили росіяни.

На жаль, загибель чеха все ж не була спростована – спершу про неї написали в соцмережі Х, згодом підтвердили в Міністерстві оборони Чехії. Із лютого-2022 життя за Україну віддали четверо громадян Чехії.

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