14 лютого о 12 ранку у Києві у Михайлівському соборі відбулося прощання з Діаною Вагнер. Німецькою дівчиною з українським серцем, передає 24 Канал.

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Врятувала багато життів українських воїнів

Провести в останню путь військову прийшли її рідні, друзі та побратими.

Ця дівчина була справжня донька свого звитяжного народу. Без вагань вона кидалася на порятунок поранених бійців в найгорячищих ділянках фронту. Абсолютна відданість справі, німецька організованість, сфокусованість в діях та швидкість прийняття рішень на тлі медичної освіченості врятували багато життів українських солдат,

– саме так згадують захисницю бійці Третьої штурмової сотні 49-ї ЗШБ "Карпатська Січ".

Вони наголошують на любові Вагнер до України. Кажуть, ця дівчина понад все прагнула перемоги над ворогом і життя у квітучій деокупованій державі. Хоча її ім'я не траплялося у медіапросторі, Діану любили тут, в Україні.

Вона виконувала свою роботу на фронті без натяку на позерство та піару в соцмережах. Такі люди чесні з собою з друзями та дивляться в очі Богу наприкінці земного шляху,

– наголосили побратими загиблої.

Воювала понад два роки

Діана Вагнер – головний медик Третьої штурмової сотні 49-ї ЗШБ "Карпатська Січ" із позивним "Snake". Вона провела на фронті понад два роки.

Дівчина загинула 30 січня на Сватівському напрямку на Луганщині, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії.

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Відомо, що Діана народилася 21 червня 1987 року у Німеччині. Вона любила українську культуру та традиції, вивчала мову та чекала на отримання українського громадянства.

Перед церемонією у Києві з Вагнер прощалися у Слов'янську. Про це повідомили у "Карпатській Січі".

"Snake" була "німкенею, що обрала Україну як свій дім. Бойовий медик, вона врятувала десятки життів січовиків та здобула вічне життя на полі бою,

– заявили там.

Кадри із церемонії прощання з Діаною Вагнер / Фото Валентини Поліщук