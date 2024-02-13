Сумна звістка про загибель Наталії Бокоч, яка віддала своє життя за мир і свободу нашої країни, сколихнула Закарпаття. Її колеги з Хустської станції екстреної медичної допомоги поділилися болем втрати 10 лютого.
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Загибель Наталії Бокоч на фронті
Наталія Бокоч приєдналася до лав Збройних Сил України у 2023 році, маючи за плечима досвід роботи медика та практичну підготовку, здобуту у Великій Британії. Вона була не тільки висококваліфікованим фахівцем, але й відданим патріотом, готовим захищати свою країну в найскладніших умовах.
Безжальна, жорстока війна не перестає про себе нагадувати, приносячи біль та смуток. І знову сумна звістка, яка привела в стан ступору. Хустська СЕМД глибоко сумує з передчасної смерті нашої колишньої колеги, чуйної людини, подруги й щирого патріота… Не можна підібрати слова, щоб висловити жаль та співчуття рідним,
– йдеться у повідомленні.
Втрата Наталії Бокоч, як і інших захисників та захисниць, є черговим підтвердженням того, що найкращі віддають життя за нашу державу, за її щасливе майбутнє. Крім того, вона демонструє: війна стосується не лише регіонів України, на яких тривають бойові дії.
Вони загинули за Україну
- Микола Габа, депутат та захисник зі Львівщини. Був депутатом Бродівської міської ради та старшим лейтенантом 80-ї бригади ДШВ. Загинув на Бахмутському напрямку. Командував взводом ударних безпілотних авіаційних комплексів, боронив Україну з початку російської агресії.
- Анна Богуславська, молода бойова медикиня зі Сміли. Вона була солдатом з Черкащини, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону. Народилася 2001 року, була матір'ю двох синів та сама – донькою для своєї матері.
- Михайло Воєвідко, матрос з Буковини. Він був матросом 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, загинув у боях на лівому березі Дніпра. Народився 15 листопада 1980 року в селі Біла та віддав своє життя за Україну у віці 43 років.