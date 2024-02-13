Сумна звістка про загибель Наталії Бокоч, яка віддала своє життя за мир і свободу нашої країни, сколихнула Закарпаття. Її колеги з Хустської станції екстреної медичної допомоги поділилися болем втрати 10 лютого.

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Загибель Наталії Бокоч на фронті

Наталія Бокоч приєдналася до лав Збройних Сил України у 2023 році, маючи за плечима досвід роботи медика та практичну підготовку, здобуту у Великій Британії. Вона була не тільки висококваліфікованим фахівцем, але й відданим патріотом, готовим захищати свою країну в найскладніших умовах.

Безжальна, жорстока війна не перестає про себе нагадувати, приносячи біль та смуток. І знову сумна звістка, яка привела в стан ступору. Хустська СЕМД глибоко сумує з передчасної смерті нашої колишньої колеги, чуйної людини, подруги й щирого патріота… Не можна підібрати слова, щоб висловити жаль та співчуття рідним,

– йдеться у повідомленні.

Втрата Наталії Бокоч, як і інших захисників та захисниць, є черговим підтвердженням того, що найкращі віддають життя за нашу державу, за її щасливе майбутнє. Крім того, вона демонструє: війна стосується не лише регіонів України, на яких тривають бойові дії.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблої захисниці. Вічна та світла пам'ять Наталії Бокоч.

Вони загинули за Україну