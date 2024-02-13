Печальная весть о гибели Натальи Бокоч, которая отдала свою жизнь за мир и свободу нашей страны, всколыхнула Закарпатье. Ее коллеги из Хустской станции экстренной медицинской помощи поделились болью потери 10 февраля.

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Гибель Натальи Бокоч на фронте

Наталья Бокоч присоединилась в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году, имея за плечами опыт работы медика и практическую подготовку, полученную в Великобритании. Она была не только высококвалифицированным специалистом, но и преданным патриотом, готовым защищать свою страну в самых сложных условиях.

Безжалостная, жестокая война не перестает о себе напоминать, принося боль и грусть. И снова печальная весть, которая привела в состояние ступора. Хустская СЕМД глубоко скорбит о преждевременной смерти нашей бывшей коллеги, чуткого человека, подруги и искреннего патриота... Нельзя подобрать слова, чтобы выразить сожаление и соболезнования родным,

– говорится в сообщении.

Потеря Натальи Бокоч, как и других защитников и защитниц, является очередным подтверждением того, что лучшие отдают жизнь за наше государство, за его счастливое будущее. Кроме того, она демонстрирует: война касается не только регионов Украины, на которых продолжаются боевые действия.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным и близким погибшей защитницы. Вечная и светлая память Наталье Бокоч.

Они погибли за Украину