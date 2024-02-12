Трагічна звістка про загибель військовослужбовця прийшла у село Біле 10 лютого. Про дату поховання влада повідомить згодом.

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Трагічна загибель Героя

У запеклих боях на лівому березі Дніпра 10 лютого 2024 року героїчно загинув військовий Михайло Воєвідко. Зазначається, що свій останній бій він прийняв поблизу населеного пункту Новотягнинка Херсонської області. Він був частиною морської піхоти та служив у складі 35 -тої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Михайло на момент загибелі було 43 року. У рідній Мамаївській громаді повідомили, що він народився 15 листопада 1980 року в селі Біла.

Висловлюємо сердечні співчуття рідним, близьким та побратимам з приводу важкої втрати нашого Земляка. В ці гіркі хвилини щиро поділяємо горе сім’ї та разом з усією громадою схиляємо голови в глибокій скорботі,

– написав Роман Рудик.

Михайло Воєвідко загинув у бою на лівому березі / фото Роман Рудик

Про час зустрічі тіла Героя, дату поховання та прощання з загиблим буде повідомлено додатково.

Втрати України