Відомо, що воїн був мешканцем міста Нововолинськ. Йому навіки залишилося 36 років.

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У Нововолинську попрощалися із Героєм

Міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що чин похорону відбувся у Свято-Духівському соборі. Захисника поховали на кладовищі його рідного села Петрове Поромівської громади.

Усі присутні прощалися із полеглим бійцем навколішки.

Нововолинська громада знову в скорботі. Попрощалися з полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Дукельським. Війна відбирає найцінніше – життя наших близьких, знайомих, земляків – патріотів України,

– мовиться у повідомленні міської ради.

Боєць загинув 30 січня у Запорізькій області.

Поховання бійця Сергія Дукельського / Фото Нововолинської міської ради

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Тяжкі втрати України у боротьбі із ворогом