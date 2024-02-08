Захисникам було від 37 до 56 років. У всіх них залишилися дружини, діти, батьки.

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Що відомо про захисників з Волинської області

Валентин Бугайчук

Житель Луцька Валентин Анатолійович Бугайчук 1986 року народження служив на посаді такелажника евакуаційної групи господарчого взводу роти логістики.

Воїн загинув солдат 6 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Діброви на Луганщині. Про дату й час прощання із 37-річним захисником земляками повідомлять згодом.

Роман Мигдаль

Командир 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу другого мехбатальйону однієї з бригад ЗСУ майже сім місяців вважали зниклим безвісти.



Роман Мигдаль / фото з фейсбуку Підгайцівської громади

Відомо, що захисник загинув 21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу в районі Малої Токмачки Запорізької області. За місяць до загибелі сержанта Романа Мигдаля нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Прощання з Романом Мигдалем відбудеться у четвер, 8 лютого, в Підгайцівській громаді.

Роман Кондратюк

Роман Кондратюк народився 14 травня 1989 року у Ковелі. Він загинув під час штурму ворожих позицій 26 липня 2023 року біля села Роботине на Запоріжжі. Відтоді його офіційно вважали зниклим безвісти, хоча батьки майже одразу дізналися про загибель сина.



Роман Кондратюк / фото з фейсбуку Ігоря Чайки

Його батько, який на той час теж був військовим, знав про ворожий обстріл від побратимів. Експертиза ДНК, результати якої довелося чекати аж до цього часу, підтвердила найстрашніше.

Подробиці щодо прощання з 34-річним Героєм повідомлять додатково.

Іван Соловей

7 лютого підтвердили загибель жителя села Привітне Івана Остаповича Солов’я, 1967 року народження. Рідні втратили з ним зв’язок 26 липня 2023 року й до останнього сподівалися, що він живий.

Однак стало відомо, що життя 56-річного старшого сержанта ЗСУ обірвалося внаслідок ворожого обстрілу біля села Роботине на Запоріжжі.



Іван Соловей / Фото з фейсбуку Локачинської селищної ради

У захисника залишилися дружина, доньки, рідні. За розпорядженням селищного голови в громаді оголосили триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом Героя землякам повідомлять додатково.

Олександр Бондарук

Воїн загинув 2 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на фронті в Донецькій області. Олександр Бондарук народився у вересні 1982 року, він родом із села Залісся Шацької громади.



Олександр Бондарчук / Фото з фейсбуку Шацької селищної ради

Він захищав Україну з 12 березня 2022-го в лавах 110-ї ОМБр ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

У воїна в рідному селі залишилася мама. Дату прощання з 41-річним Героєм сповістять додатково.