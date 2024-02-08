Защитникам было от 37 до 56 лет. У всех них остались жены, дети, родители.
Смотрите также Около месяца считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб Руслан Сенчук
Что известно о защитниках из Волынской области
Валентин Бугайчук
Житель Луцка Валентин Анатольевич Бугайчук 1986 года рождения служил в должности такелажника эвакуационной группы хозяйственного взвода роты логистики.
Воин погиб солдат 6 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Дибровы Луганской области. О дате и времени прощания с 37-летним защитником землякам сообщат позже.
Роман Мигдаль
Командир 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода второго мехбатальона одной из бригад ВСУ почти семь месяцев считали пропавшим без вести.
Роман Мигдаль / Фото из фейсбука Подгайцевской общины
Известно, что защитник погиб 21 июля 2023 года во время минометного обстрела в районе Малой Токмачки Запорожской области. За месяц до гибели сержанта Романа Мигдаля наградили орденом "За мужество" III степени. У него остались родители, жена и двое детей.
Прощание с Романом Мигдалем состоится в четверг, 8 февраля, в Подгайцевской общине.
Роман Кондратюк
Роман Кондратюк родился 14 мая 1989 года в Ковеле. Он погиб во время штурма вражеских позиций 26 июля 2023 года возле села Работино на Запорожье. С тех пор его официально считали пропавшим без вести, хотя родители почти сразу узнали о гибели сына.
Роман Кондратюк / Фото из фейсбука Игоря Чайки
Его отец, который в то время тоже был военным, знал о вражеском обстреле от собратьев. Экспертиза ДНК, результаты которой пришлось ждать до сих пор, подтвердила самое страшное.
Подробности о прощании с 34-летним Героем сообщат дополнительно.
Иван Соловей
7 февраля подтвердили гибель жителя села Приветное Ивана Остаповича Соловья, 1967 года рождения. Родные потеряли с ним связь 26 июля 2023 года и до последнего надеялись, что он жив.
Однако стало известно, что жизнь 56-летнего старшего сержанта ВСУ оборвалась в результате вражеского обстрела возле села Работино на Запорожье.
Иван Соловей / Фото из фейсбука Локачинского поселкового совета
У защитника остались жена, дочери, родные. По распоряжению поселкового головы в общине объявили трехдневный траур. О прибытии кортежа с телом Героя землякам сообщат дополнительно.
Александр Бондарук
Воин погиб 2 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области. Александр Бондарук родился в сентябре 1982 года, он родом из села Залесье Шацкой общины.
Александр Бондарчук / Фото из фейсбука Шацкого поселкового совета
Он защищал Украину с 12 марта 2022-го в рядах 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко.
У воина в родном селе осталась мама. Дату прощания с 41-летним Героем сообщат дополнительно.