Защитникам было от 37 до 56 лет. У всех них остались жены, дети, родители.

Смотрите также Около месяца считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб Руслан Сенчук

Что известно о защитниках из Волынской области

Валентин Бугайчук

Житель Луцка Валентин Анатольевич Бугайчук 1986 года рождения служил в должности такелажника эвакуационной группы хозяйственного взвода роты логистики.

Воин погиб солдат 6 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Дибровы Луганской области. О дате и времени прощания с 37-летним защитником землякам сообщат позже.

Роман Мигдаль

Командир 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода второго мехбатальона одной из бригад ВСУ почти семь месяцев считали пропавшим без вести.



Роман Мигдаль / Фото из фейсбука Подгайцевской общины

Известно, что защитник погиб 21 июля 2023 года во время минометного обстрела в районе Малой Токмачки Запорожской области. За месяц до гибели сержанта Романа Мигдаля наградили орденом "За мужество" III степени. У него остались родители, жена и двое детей.

Прощание с Романом Мигдалем состоится в четверг, 8 февраля, в Подгайцевской общине.

Роман Кондратюк

Роман Кондратюк родился 14 мая 1989 года в Ковеле. Он погиб во время штурма вражеских позиций 26 июля 2023 года возле села Работино на Запорожье. С тех пор его официально считали пропавшим без вести, хотя родители почти сразу узнали о гибели сына.



Роман Кондратюк / Фото из фейсбука Игоря Чайки

Его отец, который в то время тоже был военным, знал о вражеском обстреле от собратьев. Экспертиза ДНК, результаты которой пришлось ждать до сих пор, подтвердила самое страшное.

Подробности о прощании с 34-летним Героем сообщат дополнительно.

Иван Соловей

7 февраля подтвердили гибель жителя села Приветное Ивана Остаповича Соловья, 1967 года рождения. Родные потеряли с ним связь 26 июля 2023 года и до последнего надеялись, что он жив.

Однако стало известно, что жизнь 56-летнего старшего сержанта ВСУ оборвалась в результате вражеского обстрела возле села Работино на Запорожье.



Иван Соловей / Фото из фейсбука Локачинского поселкового совета

У защитника остались жена, дочери, родные. По распоряжению поселкового головы в общине объявили трехдневный траур. О прибытии кортежа с телом Героя землякам сообщат дополнительно.

Александр Бондарук

Воин погиб 2 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области. Александр Бондарук родился в сентябре 1982 года, он родом из села Залесье Шацкой общины.



Александр Бондарчук / Фото из фейсбука Шацкого поселкового совета

Он защищал Украину с 12 марта 2022-го в рядах 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

У воина в родном селе осталась мама. Дату прощания с 41-летним Героем сообщат дополнительно.