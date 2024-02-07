В течение месяца защитника считали без вести пропавшим. Родные и близкие воина ожидали чуда, однако, к сожалению, эти надежды оказались напрасными.
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Украина потеряла еще одного Героя
Еще в мае 2022 года мужчина ушел на войну добровольцем. О гибели защитника сообщила его жена.
Чуда, на которое мы все так ждали, не произошло. Пришло известие о гибели Руслана 6 января 2024 года в районе населенного пункта Роботино. Капитан, командир роты противотанковых ракетных комплексов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Он возвращается домой,
– сообщила Надежда Сенчук.
Защитник 2 февраля должен был отпраздновать свое 52-летие. Однако произойти этому не суждено было.
Накануне его дня рождения дочь воина написала пронзительное сообщение, которое посвятила отцу.
Наш родной, самый храбрый и лучший тату. Ты присоединился в ряды ВСУ в мае 2022 года, ведь говорил, что должен нас защищать. Ты всегда повторял, что "я там, чтобы вы здесь могли жить в мире". В канун твоего дня рождения я прошу Бога, чтобы Он вернул нам тебя, потому что уже почти месяц ты считаешься пропавшим без вести во время выполнения боевого задания,
– поделилась дочь.
Через несколько дней семья узнала, что произошло непоправимое.
Погибший воин Руслан Сенчук / Фото Надежды Сенчук
Что известно о защитнике
В Вижницком городском совете рассказали, что Руслан Иванович Сенчук родился 2 февраля 1972 года. Мужчина родом из Хмельницкого. Известно, что он получил два высших образования.
Первый диплом по специальности "География" получил в Черновицком национальном университете. Позже в этом же вузе учился на специальности "Государственная служба", получив степень магистра государственной службы.
Городской голова Днепра Борис Филатов также высказался в отношении бойца.
Спокойный, порядочный, интеллигентный человек. Настоящий "очкарик". Но это только внешне. На самом деле по профессии и в душе он был горным спасателем. Отважным и безумным,
– сказал Филатов.
Тело Героя его земляки встречают 7 февраля.
Трагические потери для нашего государства
- 6 февраля стало известно, что в бою с врагом под Бахмутом, что в Донецкой области, героически погиб боец Богдан Бородай. Парень воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Защитнику навсегда осталось 26 лет.
- В частности, во время выполнения боевого задания погиб защитник из Николаевской области Александр Красюк. Мужчине было 26 лет и дома на возвращение папы с войны его ждали две дочери и жена.
- Также на фронте погиб 22-летний воин Павел Шевчук. Смерть настигла героя в Донецкой области. Мужчина выполнял боевое задание недалеко от села Победа.