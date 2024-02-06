Известно, что украинский воин был родом из Киевской области. В армии боец имел позывной "Чак".

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Трагическая потеря для Украины

О гибели защитника сообщил отец Героя Вадим Бородай, который является депутатом Бучанского районного совета. Известно, что он также служил в Вооруженных Силах Украины.

Легких облаков, сыну,

– написал отец.

Богдан воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Защитнику навсегда осталось 26 лет.

Богдан Бородай с отцом / Фото Вадима Бородая

Что известно о защитнике

Богдан Вадимович Бородай родился в 1997 году в Бородянке. Как и отец, парень получил военное образование. После школы парень учился в Черниговском военном лицее с усиленной военно-физической подготовкой.

Впоследствии юноша поступил в Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко. Парень жил в селе Микуличи, что входит в Немешаевскую поселковую общину Киевской области.

В бою с врагом погиб Богдан Бородай / Фото Вадима Бородая

С полномасштабным вторжением России в Украину Богдан стал на защиту родной земли.

Как сообщили, в Немешаевской общине, защитник погиб 1 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута. Причиной стали тяжелые ранения, полученные в результате вражеского артиллерийского обстрела.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу невосполнимой утраты. Пусть светлая память об отважном Защитника навсегда останется в памяти всех, кто его знал, любил и уважал, а душа погибшего найдет вечный покой,

– говорится в сообщении общины.

О месте и времени захоронения бойца сообщат позже.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Герою Украины, который отдал свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

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