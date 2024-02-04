Ранее в одном из обращений мужество пограничника отметил Владимир Зеленский. Однако смерть настигла Героя в Донецкой области.

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Гибель Героя

Во время выполнения боевого задания недалеко от села Победа Донецкой области 24 января погиб 22-летний Павел Шевчук. С началом полномасштабного вторжения подписал контракт с Госпогранслужбой. Службу проходил в пограничной комендатуре быстрого реагирования – боевом подразделении пограничного отряда.

Сначала Павел выполнял боевые задачи на территории Харьковской и Луганской областей, а в ноябре того года боец второй раз выбыл в ротацию на Авдеевское направление. Там с ним произошел показательный момент, который отметил даже президент.

Павел Шевчук 16 января 2024 года находился на огневой позиции в составе противотанкового расчета. Враг начал обстреливать позиции из артиллерии, а затем на горизонте появился российский танк.

Пограничник без колебаний выбежал из укрытия и направился на огневую позицию. Несмотря на непрерывный шквальный обстрел военнослужащий засек танк противника и осуществил пуск ракеты из противотанкового комплекса. Ракета попала четко в цель и уничтожила технику,

– рассказали в ГПСУ.

Именно мужественные действия молодого военного помогли отразить российский штурм и сохранить позиции. Позже Владимир Зеленский вспомнил подвиг Павла в одном из своих обращений.

Спасибо всем вам, наши воины, за меткость и уничтожение российской техники. А особенно я отмечу сержанта Павла Шевчука и сержанта Радиона Блашко – просто молодцы, ребята,

– сказал тогда президент.

За мужество и героизм, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета сержанта представили к государственной награде. Похоронили защитника в Житомире. Простились с Героем в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной Церкви Украины.

В Житомире попрощались с Павлом Шевчуком / фото ГПСУ

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