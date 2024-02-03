Отмечается, что он имел двух дочерей, которые с нетерпением ждали возвращения папы. Однако, война забирает лучших сыновей и дочерей Украины.
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Гибель защитника
Во время выполнения боевого задания погиб защитник из Николаевской области Александр Красюк. Мужчине было 26 лет и он чуть больше чем через месяц должен был праздновать свой день рождения – воин родился 12 марта 1997 года. Трагическая весть пришла 31 января.
Смерть еще одного смелого защитника нашего государства является болезненным ударом и потерей для всей общины. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм,
– сообщили в поселковом совете.
В родной общине Александра рассказали, что сразу после окончания школы он сразу пошел на срочную службу. Впоследствии нашел свою любовь Екатерину и женился. Мужчина жил в Борисполе, а после начала полномасштабного вторжения его призвали в ряды Вооруженных Сил.
Дома у Александра осталось две дочери – София и Мия. Также возвращения воина ждали две родные сестры и брат, который также защищает нашу Украину.
Потери Украины
- В ожесточенных боях на восточном направлении фронта погиб молодой воин Иван Никитенко с позывным "Кум". Парень был оператором БпЛА и защищал от оккупантов родную Луганскую область.
- В борьбе против российских оккупантов возле села Роботино погиб Владислав Горбатюк из Кировоградской области. Мужчина погиб еще летом, однако прощание с ним прошло только 2 февраля этого года. Он был 1993 года рождения.
- На Луганщине в результате вражеского обстрела погиб 18-летний Артем Новачук из Ирпеня. Когда началась война, парню было всего 16, но он дождался совершеннолетия и поступил на службу. Он служил в бригаде "Азов" Нацгвардии Украины.