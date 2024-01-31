Об ужасной потере рассказал Ирпенский городской голова Александр Маркушин. У защитника Украины остались мама и две сестры.

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Артем родился в Хмельницкой области в городе Нетешин, а впоследствии переехал в Ирпень. Уже здесь юноша закончил Лицей №2, учился в Ирпенском профессиональном колледже экономики и права.

Россияне начали полномасштабную войну и напали на Ирпенскую общину, когда Артему было всего 16 лет. Но юный возраст не остановил парня. Дождавшись совершеннолетия он сразу пошел в армию,

– говорится в сообщении.

Артем служил в бригаде "Азов" Нацгвардии Украины. Но уже в субботу, 27 января, российские оккупанты нанесли защитнику смертельные осколочные ранения во время гранатометного обстрела позиций в Северодонецком районе Луганской области.

Навсегда 18. В бою с врагом на фронте погиб защитник из Ирпенской громады Артем Новачук,

– сообщил городской голова.

Уравновешенный, веселый, всегда готов прийти на помощь – так о нем говорят близкие люди.

По просьбе мамы Артема, прощание в городе Ирпень состоится 2 февраля в 09:00 на площади возле Ирпенского городского совета. Во время траурной процессии почетный караул осуществит три выстрела в воздух.

Мэр Ирпеня попросил граждан не пугаться и сохранять спокойствие. Затем защитника повезут домой и похоронят на родине отцовской семьи в Ровенской области.

Городской голова призвал жителей города присоединиться к церемонии прощания и поддержать родных Героя и побратимов.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и друзьям погибшего бойца!

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