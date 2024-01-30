С украинским защитником простились 29 января в Житомире. 33-летний Николай Раинский получил ранения 26 января в результате чего он погиб.

Смотрите также Теряем цвет нации: на фронте погиб актер драмтеатра Владимир Фединчук

Защищал границы Украины с 2014 года

Известно, что родился военнослужащий в Житомире. Он получил образование в лицее и профессионально-техническом училище. По завершении лицея избрал рабочую профессию, а также работал в бизнесе.

Николай Раинский прошел через все горячие точки АТО. Он также участвовал в обороне Иловайска и Бахмута. Смертельные ранения военнослужащий получил в боях.

Защитника наградили нагрудными знаками:

"Ветеран Войны"

"За образцовую службу"

"Участник АТО"

а также получил награду главы государства "За участие в антитеррористической операции".

Антонина, бабушка павшего героя, рассказала, что он присоединился к рядам ВСУ добровольно.

Сам пошел в военкомат. Воевал постоянно. Был ранен осколками в голову и лежал в больнице в Черкассах. Был хорошим человеком всегда весел и любил людей,

– рассказала она.

Похоронили Николая Раинского на Смолянском военном кладбище.

В боях под Бахмутом погиб Вадим Яремчук

22 января свою жизнь за Украину отдал Вадим Яремчук из Одесской области. Он погиб, когда выполнял боевую задачу вблизи села Курдюмовка Бахмутского района. Родные защитника рассказали, что он попал под минометный обстрел, спасая своих собратьев.

"Неописуемая боль, невозможно в это поверить. 22 января в нашу семью пришла печальная весть погиб наш Вадик. Погиб наш Герой от вражеского обстрела минометов. Погиб, выполняя боевое задание. Погиб, спасая побратимов. Он отдал свою жизнь за Украину за всех нас", – написал в соцсети Александр Таран.

29 января произошло прощание с защитником. Жителей призвали приобщаться к траурной церемонии. В общине этот день объявили днем траура.