Защитник служил в рядах Луганского пограничного отряда. Только в начале этого месяца защитник отметил свое 37-летие.

Смотрите такжеПрямое попадание в дом: оккупанты убили последнего жителя села Степок на Сумщине

Что известно о защитнике Украины

Яремчук Вадим Николаевич родился 4 января 1987 года в городе Южное Одесского района. Воин защищал Украину с 2016 года.

Защитник нашего государства был веселым добрым и заботливым мужчиной и очень любил жизнь. "Герои не умирают. Вадим Яремчук братец ты будешь навсегда в наших сердцах. Веселый добрый улыбающийся смелый и решительный", – отметила родственница погибшего воина.

Он был штаб-сержантом, служил инспектором пограничной службы высшей категории и начальником третьего отделения инспекторов третьего пограничного залога второй комендатуры быстрого реагирования воинской части 9938 года. Это третий пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса (Луганский пограничный отряд город Лисичанск).

Защитник погиб в боях под Бахмутом

Вадим Яремчук погиб 22 января во время выполнения боевого задания у села Курдюмовка Бахмутского района. По словам родных защитника, он спасая собратьев погиб от вражеского минометного обстрела.

"Неописуемая боль, невозможно в это поверить. 22 января в нашу семью пришла печальная весть – погиб наш Вадик. Погиб наш Герой от вражеского обстрела минометов. Погиб выполняя боевое задание. Погиб спасая собратьев. Он отдал свою жизнь за Украину за всех нас", – написал в соцсети Александр Таран.

Сообщалось, что в понедельник 29 января состоится прощание с защитником. Жителей призвали приобщиться к траурной церемонии. Этот день в общине был объявлен днем траура.

Искренние соболезнования родным близким и собратьям Вадима вечная память нашему Защитнику! Навеки в памяти навсегда в строю!,

– добавили в горсовете.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Полегли в бою за Украину