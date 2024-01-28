О потере сообщили в горсовете. Отмечают, что военнослужащий Олег Пташник был воспитанником и выпускником отделения баскетбола звягельской ДЮСШ, а раньше учился в гимназии №9.

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Звягельские ДЮСШ и гимназия выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям военнослужащего.

Никакие слова не снизят боль утраты, тяжелой потери для каждого из нас. Глубоко скучаем,

– говорится в сообщении.



Олег был известным в своем городе баскетболистом / Фото из соцсетей

Прощание с героем сегодня

Олег был верен военной присяге и погиб в бою, защищая Родину.

По сообщению городских властей, погребение воина пройдет на кладбище по улице Василия Стуса. Жителей общины призвали приобщиться к церемонии прощания и захоронения.

Олегу был всего 21 год / Фото из соцсетей

Прощание с погибшим Героем состоится 28 января на территории Свято-Михайловской православной церкви.

24 Канал выразлю соболезнования родным и друзьям погибшего бойца!

Потери Украины в войне