Война с российскими оккупантами унесла жизнь солдата ВСУ Петра Свинара из Львовской области. Защитник погиб от вражеской ракеты в Донецкой области.

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Погиб, защищая Украину

Свинар Петр Петрович 1995 года рождения был родом из села Виднив Львовского района.

Мужчина встал на защиту Украины еще весной 2022 года, служил наводчиком-оператором механизированной роты мехбатальона одной из бригад ВСУ.

Петр Свинар погиб в борьбе против российских оккупантов / Фото из соцсетей бойца

Петр Свинар погиб 21 января от попадания российской ракеты возле города Мирноград Покровского района Донецкой области. Защитнику навеки осталось 28 лет.

Каждый день мы теряем лучших из лучших. В душе невыразимая боль и печаль за каждого, кто полег, защищая Родину, и еще большая ненависть к нелюдям, пришедшим на нашу землю. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм,

– сказали в поселковом совете.

На фронте погиб Петр Свинар / Фото из соцсетей бойца

У Героя остались маленький сын и мама. В общине выразили искренние соболезнования им и всем близким погибшего воина, разделяя тяжелую боль невосполнимой потери.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Отдали жизнь за Украину