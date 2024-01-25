Війна з російськими окупантами забрала життя солдата ЗСУ Петра Свинара з Львівської області. Захисник загинув від ворожої ракети на Донеччині.

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Загинув, боронячи Україну

Свинар Петро Петрович 1995-го року народження був родом із села Віднів Львівського району.

Чоловік став на захист України ще навесні 2022 року, служив навідником-оператором механізованої роти мехбатальйону однієї з бригад ЗСУ.

Петро Свинар загинув у боротьбі проти російських окупантів / Фото із соцмереж бійця

Петро Свинар загинув 21 січня від влучання російської ракети біля міста Мирноград Покровського району Донецької області. Захисникові навіки залишилося 28 років.

Кожен день ми втрачаємо кращих із поміж кращих. В душі невимовний біль і смуток за кожного, хто поліг, захищаючи Батьківщину, та ще більша ненависть до нелюдів, які прийшли на нашу землю. Дякуємо Герою за його подвиг, відданість українському народу, стійкість, мужність і патріотизм,

– сказали у селищній раді.

На фронті загинув Петро Свинар / Фото із соцмереж бійця

У Героя залишилися маленький син та мама. У громаді висловили щирі співчуття їм та всім близьким загиблого воїна, розділяючи тяжкий біль непоправної втрати.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Віддали життя за Україну