Відомо, що українські захисники загинули у різний час при виконанні бойових завдань.

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Шестеро захисників віддали життя за Україну

У Калуській міській раді повідомили про загибель 41-річного Ігоря Лавріва. Чоловік мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув на полі бою на Донеччині 15 січня. Він жив у селі Тужилів Калуської громади. Був головним сержантом, командиром штурмового відділення.

На фронті загинув Ігор Лаврів / Фото Марини Поташник

Печеніжинська територіальна громада розповіла про смерть Руслана Шелембина. Чоловік пішов воювати у 2014 році. Мав великий бойовий досвід. У квітні 2022 знову став на захист країни. Військовослужбовець служив старшим стрільцем-оператором. Боєць загинув 16 січня 2024 року у Запорізькій області внаслідок важких поранень.

У боях за Україну загинув Руслан Шелембина / Фото Печеніжинської територіальної громади

При виконанні бойового завдання у Донецькій області 13 січня загинув 45-річний Микола Морозюк. Микола служив як водієм-ковалем відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки. Відомо, що чоловік жив у селі Ковалівка Нижньовербізької територіальної громади.

На війні загинув Микола Морозюк / Фото Нижньовербізької сільської ради

Військовослужбовець Василь Лиховидюк загинув 16 січня 2024 року у Запорізькій області, отримавши серйозні поранення. Чоловік народився 1978 року, жив у селі Богрівка Солотвинської селищної ради. Після одруження перебрався до села Великий Кунинець Вишнівецької територіальної громади Тернопільської області.

У боротьбі проти російських окупантів загинув Василь Лиховидюк / Фото Ксенії Данилюк

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець Василь Товарніцький з Косівської міської громади, що на Івано-Франківщині. У захисника залишилися дружина, син і мати. Боєць загинув 25 грудня 2023 року поблизу міста Авдіївка Покровського району Донецької області.

У бою загинув Василь Товарніцький / Фото Юрія Плосконоса

У боротьбі проти окупантів загинув 40-річний військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Івасюк. Герой був жителем села Фатовець Коломийського району. Військовослужбовець служив стрільцем-снайпером у 108 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Захисник загинув 16 січня 2024 року поблизу села Синьківка Куп'янського району, що на Харківщині.

Своє життя за Україну віддав Віталій Івасюк / Фото П'ядицької ОТГ

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Низький їм уклін і довічна вдячність за подвиг, який вони здійснили для рідної Батьківщини.

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