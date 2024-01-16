Це трапилось 14 січня на вулиці Роксоляни, 29, що у мікрорайоні Левандівка. Чоловік лежав на сходах до підвалу без ознак життя.
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Що відомо про військового, якого знайшли мертвим
Місцеві мешканці знайшли мертвого чоловіка у військовій формі та викликали правоохоронців. У поліції Львівщини розповіли журналістам, що вони вже встановили особу загиблого.
Це 44-річний мешканець Сколівщини. За попередніми даними, на його тілі не виявили видимих ознак насильницької смерті,
– зазначили правоохоронці.
Вони пояснили, що тіло військового скерували на експертизу. Саме вона має встановити причину смерті чоловіка.
За даними видання, загиблий – військовослужбовець однієї з військових частин.
На війні гинуть найкращі: останні новини
- На фронті загинув директор одного з ліцеїв Київщини Костянтин Бахмацький. Він з перших днів війни боровся за Україну і загинув 13 січня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Військовий служив у 135 окремому батальйоні територіальної оборони.
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