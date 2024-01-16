Це трапилось 14 січня на вулиці Роксоляни, 29, що у мікрорайоні Левандівка. Чоловік лежав на сходах до підвалу без ознак життя.

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Що відомо про військового, якого знайшли мертвим

Місцеві мешканці знайшли мертвого чоловіка у військовій формі та викликали правоохоронців. У поліції Львівщини розповіли журналістам, що вони вже встановили особу загиблого.

Це 44-річний мешканець Сколівщини. За попередніми даними, на його тілі не виявили видимих ознак насильницької смерті,

– зазначили правоохоронці.

Вони пояснили, що тіло військового скерували на експертизу. Саме вона має встановити причину смерті чоловіка.

За даними видання, загиблий – військовослужбовець однієї з військових частин.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним померлого військового.

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