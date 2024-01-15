Про це розповів Броварський міський голова Ігор Сапожко. У своєму телеграмі він повідомив, коли та де прощатимуться з Героєм України.

Читайте також Віддав життя за Україну: на війні загинув захисник з Одещини Олександр Юраш

Загинув під час виконання бойового завдання

Відомо, що Валерій Куліков був молодшим лейтенантом і командиром штурмового взводу. 19 грудня 2023 року він віддав своє життя за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Поповнився небесний стрій... Молодший лейтенант, командир штурмового взводу Валерій Куліков, загинув 19 грудня 2023 року в районі населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області,

– розповів міський голова.

Він зазначив, що Валерій Куліков був одним із керівників Попаснянської військово-цивільної адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він став на захист нашої держави. Ігор Сапожко зазначив, що рідні Героя мешкають у Броварах. Тому вони висловили бажання, щоб його поховали на Алеї Слави міста.

16 січня відбудеться прощання з Валерієм Куліковим. Воно заплановане на Майдані Свободи у Броварах о 10:30. А вже о 11:00 Героя відспівуватимуть у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що за адресою вулиця Героїв України, 22-а.

Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Героя України. Низько вклоняємося до землі за його подвиг, який він здійснив, обороняючи рідну країну.

На Київщині прощатимуться з ще одним Героєм

Відомо, що на фронті загинув Костянтин Бахмацький. Він був директором професійного ліцею міста Українка, що на Київщині. Захисник віддав своє життя за рідну країну, виконуючи бойове завдання під Бахмутом.

Костянтин Бахмацький загинув 13 січня. Він служив у 135 окремому батальйоні територіальної оборони. Про час і місце прощання з Героєм України повідомлять згодом.

Звернімо увагу! Сім'я Костянтина Бахмацького потребує допомоги. Ви можете підтримати рідних захисника, переказавши їм посильну для вас суму. Номер картки дружини загиблого військового: Бахмацька Юлія Григорівна 5167 8032 4959 5203.