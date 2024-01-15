Про трагічну втрату повідомили в пресслужбі навчального закладу. Там додали, що директор ліцею з перших днів стояв на захисті України й давав відсіч ворогу, передає 24 Канал.
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Назавжди залишиться в пам'яті у рідних
Захищаючи Україну від російських окупантів, віддав життя директор профліцею Костянтин Бахмацький. Він загинув 13 січня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Герой служив у 135 окремому батальйоні територіальної оборони.
У пресслужбі висловили щирі співчуття усім рідним, близьким Героя.
Не словом, а ділом довів свою любов до України – з перших днів повномасштабного вторгнення ставши на захист нашої країни! Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких. Прекрасний син, люблячий чоловік та батько, гарний колега та товариш. Нехай добрий, світлий спомин про Костянтина Миколайовича, нашого Захисника, стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, учнів, бойових побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував,
– мовиться у дописі.
Про час і місце прощання з Героєм повідомлять окремо.
Трагічні втрати України у війні
- На війні загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Під час виконання завдання його група була атакована ворожим дроном. На жаль, захисник отримав несумісні з життям травми.
- Своє життя у боротьбі з російськими загарбниками віддав Олександр Юраш. Герою назавжди залишиться 46 років. Захисник поліг в бою 10 січня 2024 року поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області.
- У боях проти російських окупантів на фронті загинули два співробітники Запорізького заводу феросплавів Сергій Давидцев та Валерій Мітрофанов.