Обидва бійці у цивільному житті працювали горновими у плавильному цеху №1 Запорізького заводу феросплавів. Трагічну звістку повідомили в пресслужби Запорізького заводу феросплавів.

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Відвага і жертовність воїнів-металургів

На підприємстві зазначили, що, на жаль, дізналися про загибель своїх бійців із великою затримкою – їх немає серед живих уже пів року.

Валерій Мітрофанов став до лав ЗСУ у серпні 2022 року, був стрільцем у десантно-штурмових військах. Відомо, що він воював на найскладніших напрямках, життя обірвалося у бою під час мінометного обстрілу.

Кожен із них будував плани на майбутнє, проте широкомасштабне вторгнення ворога змусило їх надягнути військову форму, взяти у руки зброю та стати на захист рідної землі,

– йдеться у повідомленні заводу.

Сергій Давидцев приєднався до ЗСУ у лютому 2023 року, служив гранатометником. Колеги захисника відзначили, що у боях на найскладнішому напрямку він проявив свою незламність і загартованість.

"Знову і знову платять своїм життя наші Герої – мужні захисники України. Вони були справжніми металургами – міцними духом людьми", – додали на заводі.

Підприємство, де працювали полеглі Героїв, висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Також редакція 24 Каналу висловлює неймовірну скорботу через цю новину. Вічна та світла пам'ять захисникам.

Найкращі гинуть за Україну