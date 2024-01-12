Зокрема, журналісти писали, що буцімто у Колінько виявили травму. Мовилося про нібито перелом хрящової гортані.

Цікаво У Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора, в сусідній квартирі було тіло її доньки

У поліції спростували про смерть Колінько через задушення

Українське видання "Ракурс" із посиланням на власні джерела написано про попередні результати судово-медичної експертизи щодо причин можливої смерті ексзаступниці генпрокурора 11 січня.

У виданні зазначили, перелом хрящової гортані можна зазнати внаслідок придушення чи здавлювання, що буцімто є підтвердженням того, що Ольга Колінько могла піддатися удушенню.

Цю інформацію згодом прокоментувала речниця Національної поліції України Олена Бережна. Вона наголосила, що наразі немає підстав вважати, що Колінько померла насильницькою смертю.

Та інформація, яка була поширена, не відповідає дійсності. Тому що за результатами проведеного розтину причину встановити не вдалося через гнилісні зміни. Тому призначено проведення експертиз,

– наголосила вона.

Бережна підкреслила, що належить провести експертизи, які будуть тривати кілька тижнів і лише після їх завершення буде встановлено причину смерті Колінько.

Поліція не відкидає різні версії смерті ексзаступниці генпрокурора

Водночас Бережна наголосила, що у поліції наразі немає підстав вважати це скоєнням умисного вбивства. Однак не відкидаються жодні версії.

"Ознак насильницької смерті, оскільки вчора експерт оглядав наочно — не було. З усім тим, лише за результатами судово-медичної експертизи та інших експертиз, які були призначені, буде встановлена і причина смерті, і будуть ухвалені подальші процесуальні рішення", – наголосила вона.

Щодо доньки загиблої Бережна пояснила, що на її тілі так само є гнилісні зміни. Проте остаточні причини смерті ще не названо, тому будуть проведені експертизи. Крім того, Бережна сказала, що точно встановити, скільки часу минуло з моменту смерті жінок, зможуть лише експерти.

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