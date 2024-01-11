Тіла жінок виявили у сусідніх квартирах. Вхідні двері були замкнуті з середини. Їх відчинили працівники ЖЕКУ у присутності поліції. До правоохоронців звернулися сусіди. Причиною стала побутова проблема: по стояку почала текти вода, а двері до квартири ніхто не відчиняв.

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Тіла жінок передали на експертизу. Наразі ознак насильницької смерті Ольги та Ярослави не виявили.

Що відомо про трагедію

Правоохоронці заявили, що, за попередніми даними, жінки померли у різний час. Ольга – ще у листопаді 2023 року, а Ярослава – приблизно 3 тижні тому.

Упродовж останніх років Ольга хворіла й не виходила з дому. За нею доглядала Ярослава. Вона мешкала у сусідній квартирі.

Ользі пророкували посаду генпрокурорки

Упродовж років Колінько будувала успішну кар'єру. Зокрема:

очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми;

була однією з головних слідчих у справі Павла Лазаренка – одіозного експрем'єра України;

вела гучні справи.

Колінько пророкували посаду генпрокурорки. Однак цього так і не сталося.