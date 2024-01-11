Тела женщин обнаружили в соседних квартирах. Входные дверт были заперты изнутри. Их открыли работники ЖЭКа в присутствии полиции. К правоохранителям обратились соседи. Причиной стала бытовая проблема: по стояку начала течь вода, а дверь в квартиру никто не открывал.

Обратите внимание В Киеве нашли мертвой эксзамгенпрокурора, в соседней квартире было тело ее дочери

Тела женщин передали на экспертизу. Пока признаков насильственной смерти Ольги и Ярославы не обнаружили.

Что известно о трагедии

Правоохранители заявили, что, по предварительным данным, женщины скончались в разное время. Ольга – еще в ноябре 2023 года, а Ярослава – около 3 недель назад.

В последние годы Ольга болела и не выходила из дома. За ней ухаживала Ярослава. Она жила в соседней квартире.

Ольге прочили должность генпрокурорки

За годы Колинько строила успешную карьеру. В частности:

возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме;

была одним из главных следователей по делу Павла Лазаренко – одиозного экс-премьера Украины;

вела громкие дела.

Колинько предсказывали должность генпрокурорки. Однако этого так и не произошло.