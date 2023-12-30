Пропавшую несколько дней назад девушку нашли мертвой в реке Латорица. Об этом стало известно сегодня, 30 декабря.
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Ушла из дома и не вернулась
Местное издание Mukachevo.net отмечало, что 22-летняя девушка вышла из дома в селе Новое Давыдково 25 декабря и пешком направилась в Мукачево. Ее семья обратилась в полицию, потому что девушка не выходила на связь несколько дней.
Последний раз ее видели в Мукачево. Камеры зафиксировали, как девушка проходила в 20:20 в районе "Паланок", вблизи АЗС ОККО. В последний раз, когда девушка попала в объектив камер, было в 21:37 возле автодрома.
Водолазы в рамках поисков обследовали реку Латорица в районе "Паланка". Так, собака кинологов взяла след на девушку, которая вела по реке в село Новое Давыдково.
По данным ОО "Безбарьерное Закарпатье", утром девушку нашли мертвой в реке Латорица в селе Новое Давыдково. Тело Яны Качур обнаружили местные жители. Обстоятельства смерти девушки пока не известны.
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